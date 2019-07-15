В Николаевской области ужесточили приговор разбойнику, который проник в дом и напал на его жильцов

Николаевский апелляционный суд ужесточил наказание для 25-летнего жителя Вознесенска. За разбой он проведет в тюрьме не четыре, а семь лет.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

По данным следствия, ночью 27 июля 2018 года обвиняемый со своим подельником проникли в домовладение в Вознесенске. Преступники угрожали ножом и избили 88-летнюю женщину и её 63-летнего сына, после чего забрали их имущество.

Вознесенский горрайонный суд в ноябре 2018 года приговорил обвиняемого к 4 годам лишения свободы без конфискации имущества, хотя его подельник за это же преступление получил 7 лет и 6 месяцев тюрьмы с конфискацией имущества.

Прокуратура подала апелляцию, и 10 июля 2019 года Николаевский апелляционный суд приговорил обвиняемого к лишению свободы на 7 лет с конфискацией имущества.