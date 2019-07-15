СБУ задержала двоих николаевцев, которые на даче изготовляли амфетамин – один из них военнослужащий ВСУ

В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Управлением стратегических расследований ГУНП в Николаевской области блокировали деятельность группировки, участники которой занимались производством и сбытом психотропных в крупных размерах. В число группы входил и военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что двое местных жителей устроили на территории одного из дачных кооперативов областного центра лабораторию по изготовлению амфетамина. Розничные партии «товара» злоумышленники сбывали наркозависимым лицам на территории региона.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела и в нарколаборатории изъято 30 граммов амфетамина, прекурсоры, принадлежности для взвешивания и фасовки наркотиков. По предварительным оценкам стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ по ценам «черного рынка» составляет 50 тысяч гривен. Кроме того, в помещении одного из дельцов, военнослужащего Вооруженных Сил, обнаружены гранатомет РПГ-22, две гранаты Ф-1, 60 патронов калибра 5,45 и иностранный пистолет с патронами.

Изъятые наркотики и оружие направлены на экспертизу. Правоохранители задержали злоумышленников соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств, а также установления источников, давших разрешение на оружие. Мероприятия по разоблачению дельцов проводились совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, ранее на Николаевщине задержали преступную группировку, в состав которой входят действующий полицейский, а также экс-сотрудники полиции, подозреваемую в краже топлива и дальнейшего сбыта физлицам.