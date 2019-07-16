В Николаеве СБУ задержала за наркоторговлю двух пограничников

В Николаеве сотрудники СБУ задержали двух военнослужащих Госпогранслужбы на сбыте наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-группе управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Оперативники спецслужбы установили, что военнослужащие отдела пограничной службы «Николаев» Херсонского погранотряда Азово-Черноморского регионального управления ГПСУ наладили сбыт розничных партий наркотиков среди местных наркозависимых.

Сотрудники СБУ задержали одного из дилеров соответствии со статьей 208-й Уголовно-процессуального кодекса Украины в центре Николаева во время очередной попытки сбыта партии «товара». Ранее правоохранители задокументировали три факта продажи наркотиков фигурантами дела.

В рамках уголовного производства открытого по части 2 статьи 307 Уголовного Кодекса Украины задержанному объявлено о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других задействованных в сделке лиц, в том числе должностных лиц ГПСУ.

Мероприятия по разоблачению пограничников проводились совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством военной прокуратуры при содействии Управления внутренней и собственной безопасности ГПС Украины.

Напомним, как СБУ и КОРД задержали двоих николаевцев, которые на даче изготовляли амфетамин – один из них оказался военнослужащим ВСУ.