В Одессе военнослужащие со стрельбой задержали подозреваемого в краже имущества зенитно-ракетного дивизиона

В Одессе военнослужащие открыли огонь на поражение и задержали подозреваемого в краже имущества зенитно-ракетного дивизиона.

Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Около 4 часов утра патрульный обнаружил неизвестного возле техники и доложил об этом дежурному подразделения, который вскоре прибыл на место с группой усиления. Нарушителя нашли и задержали в одном из контейнеров технического имущества зенитного ракетного дивизиона. Он применил против военных слезоточивый газ и пытался убежать. Один из бойцов из автомата Ак-74 прострелил злоумышленнику ногу.

«Солдат не растерялся в ситуации, действовал уверенно, стрелял метко,- чтобы нанести наименьший вред нарушителю. Это говорит о его стабильном морально-психологическое состояние и отличной подготовке. После более детального изучения события, командование части планирует поощрить этого военнослужащего», - отметил начальник Управления безопасности военной службы ВС ВСУ полковник Игорь Педан.

Нарушителю на месте оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

По словам задержанного, ему - 18 лет, он проживает в Киеве. С собой у него было несколько сумок для перегноски краденного, поэтому было установлено, что дейтсвовал он не один - еще трое ждали в автомобиле. Задержать остальных не удалось.

«Признаки действий группы лиц говорят о том, что это была попытка завладеть дорогостоящими деталями техники с целью сбыта, однако следствие не будет исключать и другие версии», - отметили в командовании.

Напомним, на Закарпатье на берегу Тисы пограничники со стрельбой задержали двух контрабандистов-водолазов.