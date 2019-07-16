В Николаеве ГБР по подозрению в торговле тяжелыми наркотиками задержало троих сотрудников налоговой милиции

В Николаеве следователи терруправления Госбюро расследований 11 июля задержали троих сотрудников налоговой милиции управления ГФС в Николаевской области по подозрению в торговле тяжелыми наркотиками.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Государственном бюро расследований.

Лейтенант налоговой милиции был задержан рано утром на выходе из одного из ночных клубов города. При себе у него обнаружили приблизительно 3 грамма амфетамина. Впоследствии следователи провели санкционированные судом обыски по местам жительства, а также в рабочих кабинетах задержанного и еще двоих его коллег, которые, согласно материалам негласных следственных действий, также причастны к организации торговли тяжелыми наркотиками.

Следователи ГБР проводили санкционированные судом обыски в рамках расследования уголовного производства о поставках в Николаев тяжелых наркотиков.

После проведения первоочередных следственных действий задержанные были доставлены в терруправление ГБР, однако вскоре были отпущены, так как им не смогли сообщить о подозрении. Причиной стало отсутствие результатов экспертизы изъятого наркотика, за которую отвечает отдел «К» управления СБУ в Николаевской области. По словам собеседника издания, по непонятным причинам экспертиза до сих пор не проведена, несмотря на то, что этот отдел осуществляет оперативное сопровождение данного уголовного производства.

На данный момент все трое фигурантов продолжают ходить на работу и не отстранены от исполнения их служебных обязанностей, хотя их непосредственное руководство было поставлено в известность об их возможной причастности к организации наркоторговли.

Напомним, ранее сообщалось, как задержали двоих николаевцев, которые на даче изготовляли амфетамин – один из них оказался военнослужащим ВСУ.

Также напомним, что 23 мая в представительстве Евросоюза в Украине заявили, что функции Службы безопасности должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.

3 июня Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от СБУ в течение двух недель продемонстрировать первые результаты работы, отметив важность борьбы с контрабандой. Первый заместитель главы СБУ Иван Баканов, который исполняет обязанности главы спецслужбы, после этого заявил, что «больше не будет никаких «крышующих», никаких «смотрящих».

Заместитель главы АП Руслан Рябошапка 4 июня заявил о надежде, что Верховная Рада сможет рассмотреть уже наработанный законопроект о реформе Службы безопасности Украины, которым в частности предусматривается ликвидация управления «К». А в июле стало известно, что и.о. главы СБУ Иван Баканов уволил начальника Николаевского отдела «К» СБУ, а его место занял заместитель Константин Бурченко, на давление которого жалуются бизнесмены.

Как известно, ранее ЧП «Захід» заявило, что его работу заблокировали «по указке СБУ, без оснований», из-за чего предприятие несёт убытки. В компании заявили, что уже «не первый день сталкиваются с шантажом со стороны сотрудников николаевских СБУ и таможни». В УСБУ Николаевщины назвали безосновательными претензии логистической компании. Позже директор фирмы заявил, что с подобной ситуацией сталкиваются все крупные налогоплательщики Николаевской области.