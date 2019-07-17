Николаевское управление СБУ просит граждан сообщать о подготовке возможных преступлений в преддверии парламентских выборов

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Управление Службы безопасности Украины в Николаевской области призывает жителей и гостей Николаева быть бдительными и сообщать о возможных готовящихся преступлениях перед внеочередными выборами народных депутатов в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Для недопущения попыток дестабилизации общественного порядка и противодействия разведывательно-подрывной деятельности со стороны враждебных спецслужб СБУ просит граждан информировать правоохранителей в случаях наличия информации:

- о подготовке к совершению террористических актов, посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, а также субъектов избирательного процесса;

- о фактах посягательств на субъектов избирательного процесса, избирательные штабы, окружные или участковые избирательные комиссии;

- о преступлениях против избирательных прав и свобод гражданина, предусмотренных статьями 157-160 Уголовного кодекса Украины.

«В случае поступления такой информации просим граждан обращаться по телефону «горячей линии» Управления СБУ в Николаевской области (0512) 490-322, воспользоваться электронным адресом: usbu_myk@ssu.gov.ua или передать ее лично по адресу: Спасская, 40. Вся полученная информация будет тщательно проверена. Конфиденциальность гарантируется», - сообщили в службе.

Виолетта Чех

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