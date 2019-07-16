В Николаеве в Лесках из-под подъезда многоэтажки угнали черную «Honda» с одесскими номерами

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Ранним утром в субботу, 13 июля, в Заводском районе Николаева неизвестные угнали автомобиль, припаркованный возле многоэтажного жилого дома.

Об этом на своей странице в Facebook написала Татьяна Кафтан.

Она сообщила, что инцидент произошел около в районе 3:00 – 6:00 часов того дня. Автомобиль «Honda Accord» черного цвета был припаркован возле дома №40 по улице Крылова. Транспортное средство имело государственные номерные знаки ВН7229ІЕ и зарегистрировано в Одесской области.

«Из отличительных особенностей: передний бампер торчит из защёлок, на водительской двери отсутствует молдинг, потеет левая фара, на заднем левом крыле лопнула шпатлёвка», – пишет Татьяна.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили эту информацию. После обращения владельца машины полиция начала уголовное производство по статье 289 Уголовного кодекса Украины («Незаконное завладение транспортным средством»), проводится расследование.

Напомним, что ночью в Ингульском районе Николаева неизвестные угнали элитный кроссовер «Lexus» – полиция разыскивает преступников.

Виолетта Чех

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