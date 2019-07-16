На Николаевщине задержали двоих мужчин за систематические кражи топлива из поездов

Возле Нового Буга полиция и СБУ задержала двоих мужчин за систематические кражи топлива из железнодорожных составов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Двоих жителей Николаева задержали 15 июля во время очередной попытки завладеть дизельным топливом из бака тепловоза на участке дорожного полотна неподалеку от Нового Буга.

Во время проведения обысков полицейские обнаружили автомобиль, на котором передвигались задержанные и почти полтонны похищенного дизельного топлива, которое они успели вывезти в места сбыта.

По данному факту следователи Новобугского отдела полиции начали уголовное производство по признакам части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража, совершенная по предварительному сговору группой лиц»). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Также полиция устанавливает круг других лиц, причастных к хищению имущества «Укрзалізниці» в том числе и среди ее работников.

Сейчас продолжаются следственные действия, проводятся санкционированные обыски по месту жительства злоумышленников, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям каждого из фигурантов производства.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Напомним, как 10 мая в Николаеве задержали ОПГ по краже топлива и грузов с поездов, в которой состояли и сотрудники «Укрзалізниці». Позже их отправили под домашний арест.

А 17 мая в Николаеве за кражу топлива из составов задержали еще одну группу из четырех человек, двое из них сотрудники «Укрзалізниці». 13 июня еще четверо человек попались полиции на подобном преступлении.