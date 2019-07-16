В ГФС Николаевщины отрицают, что ГБР задерживало их сотрудников за наркотики

В ГУ ГФС в Николаевской области отрицают информацию о задержании их сотрудников по делу о незаконном обороте наркотиков.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Отмечаем, что правоохранительными органами не был задержан ни один работник налоговой милиции Главного управления ГФС в Николаевской области по поводу любых действий, связанных с незаконным оборотом тяжелых наркотических средств», – говорится в сообщении.

Отдельно в ГФС напомнили о правилах этического поведения в органах Государственной фискальной службы, согласно которым не допускаются, в том числе во вне рабочее время, действия и поступки сотрудников ведомства, которые могут навредить интересам ГФС.

Напомним, что ранее сообщалось, как следователи ГБР 11 июля задержали троих сотрудников управления налоговой милиции ГФС в Николаевской области в рамках уголовного производства о торговле тяжелыми наркотиками.

После проведения первоочередных следственных действий задержанные были доставлены в терруправление ГБР, однако вскоре были отпущены, так как им не смогли сообщить о подозрении. Причиной стало отсутствие результатов экспертизы изъятого наркотика, за которую отвечает отдел «К» управления СБУ в Николаевской области. По словам собеседника издания, по непонятным причинам экспертиза до сих пор не проведена, несмотря на то, что этот отдел осуществляет оперативное сопровождение данного уголовного производства.