В полиции дополнительно будут расследовать смерть николаевского кандидата в нардепы как доведение до самоубийства

Василий Мосякин С целью проверки версии о возможном доведении до самоубийства кандидата в народные депутаты Украины николаевские полицейские открыли дополнительное уголовное производство.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 16 июля, около 19:30 в городе Первомайск в боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины от «Оппозиционного блока» Василия Мосякина, с огнестрельным ранением.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа местного отдела полиции. Рядом с телом погибшего находилось охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы выстрелил себе в область груди.

Тогда правоохранители начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях.

С целью проверки версии о возможном доведении до самоубийства следователями внесены дополнительная квалификация - по части 1 статьи 120 Уголовного Кодекса Украины («Доведение до самоубийства»). Санкция статьи предусматривает наказание от ограничения к лишению свободы до трех лет.

Продолжается расследование.

Василий Мосякин родился 14 февраля 1963 года в поселке Трояновское Севского района Брянской области. Являлся директором КП «Флора», член политической партии «Оппозиционный блок». В 2012 году на парламентских выборах выступал доверенным лицом экс-вице-губернатора Виталия Травянко, который баллотировался по 132 округу. Являлся депутатом от Партии регионов в Первомайском городском совете, позднее от «Оппозиционного блока».

Сообщалось, что после событий на парламентских выборах в 2012 году по 132 округу у Мосякина остались претензии к Партии регионов. В то же время первомайские «регионалы» жаловались тогдашнему губернатору Николаевщины Круглову, что Травянко проиграл выборы из-за «плохой работы» своего доверенного лица Мосякина. При этом несколько лет назад кандидат в нардепы по 132 округу Аркадий Корнацкий не раз высказывался с критикой в сторону Василия Мосякина.