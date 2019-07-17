В Николаеве неизвестные разбили стекло на автомобиле волонтера «Зе!Команды» и повредили билборды Гайду

В Николаеве ночью в среду, 17 июля, неизвестные разбили стекло на автомобиле волонтера штаба «Зе!Команды».

Об этом на своей странице в Facebook написал пострадавший Валентин Зайцев.

Как пишет Зайцев, инцидент произошел ночью – вандалы разбили стекло и с автомобильной двери сорвали наклейки в поддержку кандидата в нардепы по 128 одномандатному избирательному округу Александра Гайду. Также он рассказал, что порезаны еще и все агитационные билборды Гайду.

«Сегодня ночью вандалы по заказу наших оппонентов за рекламу у меня на машине разбили мне стекло и посрывали наклейки на дверях! Они проиграли и хоть как-то пытаются навредить! Мы сильнее, также они порезали бигборды нашего кандидата Гайду Александра, боятся - значит уважают», – написал он.

Позже он сообщил, что на место инцидента приехала полиция для оформления соответствующих документов.

Также о порче постеров кандидата Александра Гайду сообщил на своей странице в Facebook Александр Розумный.

«Сегодня ночью неизвестными лицами в Ингульскому районе во многих местах были повреждены постеры кандидата в народные депутаты Александра Гайду. Вызвал полицию и написал заявление. Думаю, что наши конкуренты выбрали неправильный способ ведения предвыборной кампании», – написал Розумный.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция доставила в участок 18-летнего парня, который забросал краской билборд на улице Пограничной. За мелкое хулиганство на парня составили административный протокол. Как выяснилось, на этом рекламном щите была агитация за народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Бориса Козыря, который снова хочет попасть в Верховную Раду.

А позже стало известно, что группа из четырех мужчин со стрельбой погналась на микроавтобусе за подростками, которые забросали краской билборд с изображением кандидата в нардепы Бориса Козыря.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на 127-м округе зарегистрировали кандидата-«двойника» – пенсионера Дятлова родом из Горловки - Владимира Дятлова. Позже, стало известно, что на 127-м округе зарегистрировали еще одного человека с фамилией «Дятлов» - Евгения Дятлова.

Отметим, что в Заводском районе Николаева начали распространять фейковые объявления о встрече с представителем депутата Николаевского городского совета Игоря Дятлова, которая якобы должна была состояться 3 июля. Кандидат в нардепы заявил, что таким образом оппонентам не удастся его дискредитировать.