СБУ завела дело за загрязнение окружающей среды в Кривом Роге

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Кривом Роге должностных лиц одного из публичных акционерных обществ на противоправной деятельности в отношении загрязнения окружающей среды и открыли дело по факту экоцида.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщается, представители предприятия нарушали нормы экологической безопасности на производстве и не допускали работников Государственной экологической инспекции, которые должны были осуществлять измерения токсичных выбросов в воздух.

«Такая противоправная деятельность должностных лиц предприятия может грозить экологической ситуации в городе и безопасности его жителей. В связи с этим, следователи СБУ зарегистрировали уголовное производство по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (Экоцид)», - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, скорее от всего, речь идет о главном криворожском металлургическом комбинате – «АрселорМиттал Кривой Рог».

Ранее сообщалось, что из-за отсутствия значительного ветра и сухой жаркой погоды без осадков, которые наблюдались в Киеве с 10 по 20 июня, состоялось накопление вредных примесей, загрязняющих приземный слой воздуха.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Кривой Рог попросил руководство «АрселорМиттал Кривой Рог» выплатить финансовую помощь 25 тысячам заболевшим горожанам.