Глава Нацполиции Николаевщины заявил, что через месяц причастным к поджогу асфальтного завода белорусской компании объявят о подозрении

Начальник Главного управления Нацполиции на Николаевщине Александр Анохин заявил, что полиция нашла причастных к поджогу белорусского асфальтного завода в Новом Буге и через месяц объявит им о подозрении.

Об этом он заявил в среду, 17 июля, в ходе визита Президента Украины Владимира Зеленского на Николаевщину, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, на Николаевщине полиция разыскивает злоумышленников, которые 22 февраля пробрались на асфальтный завод в Новом Буге, избили охранника и пытались сжечь помещения. Речь идет о заводе, который построила белорусская фирма ОАО «Строительно-монтажный трест №8».

Так, Анохин сообщил, что на протяжении четырех месяцев они расследовали это дело и группу подозреваемых нашли.

— Через месяц будет подозрение. Там группа, заявил Анохин.

На уточняющий вопрос, в чем мотив таких действий, Анохин заявил, что это из-за конкуренции, однако не уточнил название фирмы, которая причастна к этому.

Отметим, что жестко по поводу случившегося отреагировал и глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко, который заявил, что тот кто это совершил - «спутал время и страну, в которой живет», пообещав при этом строгое наказание причастным к поджогу завода.

Напомним, что заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Валентин Гайдаржи заявил, что работы по ремонту трассы Н-11 «Николаев-Днепр» могут вовремя не начаться из-за поджога асфальтного завода белорусской компании «Строительно-монтажный трест №8».

В свою очередь, в посольстве Беларуси обеспокоились поджогом асфальтобетонного завода их граждан на Николаевщине.