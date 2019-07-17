В Иране боевики расстреляли турецких дипломатов, есть погибшие и пострадавшие

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В среду в ресторане в иракском городе Эрбиль – столице северной мухафазы Курдистан - произошла стрельба, в результате которой один сотрудник Генерального консульства Турции в Эрбиле погиб.

Об этом сообщает курдский телеканал Radaw.

Один из сотрудников турецкого консульства убит, говорится в заявлении турецкой телекомпании НТВ, которое опубликовало Министерство иностранных дел Турции. 

Иракский телеканал As Sumaria сообщает о том, что погибли три турецких дипломата, в том числе вице-консул.

По меньшей мере, три турецких дипломата были убиты в результате вооруженного нападения, сообщили Reuters два курдских сотрудника службы безопасности. По словам источников, неизвестные боевики открыли огонь по ресторану, где обедали дипломаты.

Правоохранители прибыли на место инцидента, в ресторан HuQQabaz, который расположен в модном и недавно построенном районе Эрбиля, который часто посещают экспатрианты, бизнесмены и дипломаты. Элитный район расположен на Airport Road между районами Dream City и Empire в столице иракского Курдистана.

Роман Свиридов

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