В Иране боевики расстреляли турецких дипломатов, есть погибшие и пострадавшие

В среду в ресторане в иракском городе Эрбиль – столице северной мухафазы Курдистан - произошла стрельба, в результате которой один сотрудник Генерального консульства Турции в Эрбиле погиб.

Об этом сообщает курдский телеканал Radaw.

Один из сотрудников турецкого консульства убит, говорится в заявлении турецкой телекомпании НТВ, которое опубликовало Министерство иностранных дел Турции.

Иракский телеканал As Sumaria сообщает о том, что погибли три турецких дипломата, в том числе вице-консул.

По меньшей мере, три турецких дипломата были убиты в результате вооруженного нападения, сообщили Reuters два курдских сотрудника службы безопасности. По словам источников, неизвестные боевики открыли огонь по ресторану, где обедали дипломаты.

#VIDEO: Reporting from the scene in Erbil, the capital of the Iraqi Kurdistan Region, of a shooting involving Turkish Consulate General personnel

READ MORE: https://t.co/JxESGSlBj1 pic.twitter.com/vGAudkitpl — Rudaw English (@RudawEnglish) 17 июля 2019 г.

Правоохранители прибыли на место инцидента, в ресторан HuQQabaz, который расположен в модном и недавно построенном районе Эрбиля, который часто посещают экспатрианты, бизнесмены и дипломаты. Элитный район расположен на Airport Road между районами Dream City и Empire в столице иракского Курдистана.