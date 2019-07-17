На Николаевщине у мужчины выявили в доме лабораторию по производству амфетамина – его арестовали с залогом в ₴96 тысяч

В Доманевке полиция и прокуратура выявили 35-летнего местного жителя, который устроил нарколабораторию в своем доме.

Об этом сообщили в Вознесенской местной прокуратуре.

Во время обысков правоохранители изъяли оборудование для производства амфетамина, значительное количество прекурсоров, реактивов и других химических веществ, используемых для синтеза психотропов. Также, изъяли амфетамин весом 0,9 грамм и каннабис весом 24,2 грамм.

На основании проведенных экспертиз злоумышленнику уже сообщено о подозрении по части 2 статьи 307, части 2 статьи 309, части 3 статьи 311, части 1 статьи 313, части 1 статьи 317 Уголовного кодекса Украины, то есть производство, изготовление, приобретение, хранение прекурсоров в особо крупных размерах с целью их использования для производства психотропных веществ, организации и содержании места для их незаконного производства.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 96 тысяч гривен. В общем, злоумышленнику грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, как СБУ и КОРД задержали двоих николаевцев, которые на даче изготовляли амфетамин.