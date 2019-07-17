В Польше пограничники задержали россиянина, который пешком перешел границу с Украиной

Возле села Медика, на украинско-польской границе польские пограничники задержали гражданина России, который пытался нелегально пересечь границу.

Об этом сообщается на сайте погранслужбы Польши.

Отмечается, что 39-летний мужчина чеченской национальности был задержан сразу после того, как нелегально пересек «зеленый коридор» на границе с Украиной.

Обнаружить нарушителя помог тепловизор.

Наблюдая за границей, патруль увидел как из Украины в сторону Польши идет человек. На него устроили засаду и как только мужчина пересек границу - его задержали.

Нарушитель не имел при себе документов, но его личность установили пограничники. Задержанным оказался гражданин РФ, которого Германия объявила в розыск за угрозы убийством и разбой.

Напомним, в Одессе военнослужащие со стрельбой задержали подозреваемого в краже имущества зенитно-ракетного дивизиона.