В Одессе 14-летний житель Николаевщины с подельником избил и ограбил прохожего

В Одессе за нападение и грабеж прохожего задержали подростка из Николаевской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

В ночное время юный житель Николаевщины со своим сообщником избили прохожего, отобрали у него мобильный телефон и скрылись. 18-летний пострадавший немедленно обратился за помощью в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали одного из нападавших – 14-летнего жителя соседней области. По словам подозреваемого, действовал он ради наживы, а похищенный гаджет продал. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение его подельника.

Несовершеннолетнему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 («Грабеж») Уголовного кодекса Украины. В настоящее время подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом.

Напомним, как на Львовщине подростки до смерти избили своего знакомого из-за долга, а после опубликовали фото убитого в соцсетях.