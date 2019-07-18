На Кировоградщине в результате потасовки с полицией мужчина сначала потерял сознание, а потом умер – назначено служебное расследование

Иллюстрация Во время потасовки с полицейскими умер задержанный мужчина. Его остановили за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Кировоградской области в Facebook.

В Кропивницком, примерно в 22:30 на улице Садовой был задержан автомобиль «ВАЗ» за нарушение правил дорожного движения. У водителя были признаки алкогольного опьянения, а также не было при себе документов, подтверждающих его право водить данное транспортное средство.

Водитель отказывался выполнять требования полицейских и пытался устроить с ними драку. К тому же, он позвал на место происшествия своих знакомых, которые устроили потасовку с полицейскими. Относительно водителя и его товарищей полицейские применили спецсредства.

После задержания патрульные заметили, что водитель «ВАЗ-а» теряет сознание. Полицейские сразу начали оказывать ему первую помощь и вызвали на место «скорую». После приезда и и попытки оказания первой помощи врачам оставалось констатировать смерть мужчины.

«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Во время предварительного осмотра тела судебно-медицинским экспертом видимых телесных повреждений, которые могли бы стать причиной смерти, не обнаружено. Более подробно причины смерти будут устанавливаться экспертизой. Департаментом патрульной полиции назначено служебное расследование.» - говорится в сообщении.

Напомним про случай в Одессе, вночь на понедельник, 8 июля, конфликт двоих мужчин с охраной ночного клуба «Гранат» закончился дракой со смертельным исходом. Мужчина умер от удара об асфальт.