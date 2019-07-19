На Николаевщине у мужчины изъяли 113 кустов конопли

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На Николаевщине 16 июля у 24-летнего жителя поселка Казанка полиция изъяла 113 кустов конопли, которые  он выращивал на приусадебном участке.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Также во время санкционированного обыска домовладения мужчины изъяли более 200 граммов каннабиса. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу.

В отношении мужчины открыли уголовное производство за выращивание конопли и незаконное хранение наркотиков.

Напомним, что ранее полиция нашла у николаевца 160 кустов конопли, он говорил, что все вырастил для себя.

Вадим Богданов

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