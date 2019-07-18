В Первомайске оперативники задержали местного жителя, который зарезал собутыльника

В четверг, 18 июля, в Первомайске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве товарища.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около 8:00 утра в дежурную часть Первомайского отдела полиции поступило сообщение о том, что в доме по улице Добровольского обнаружено тело 48-летнего домовладельца с проникающими ранениями грудной клетки.

Оперативники выяснили, что смертельные ранения мужчине нанес его 50-летний приятель, с которым он накануне у себя дома распивал спиртные напитки. В течение часа полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины.

Орудие преступления – нож – правоохранители изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту следственными начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное убийство» и проводится расследование. Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет заключения.

Под процессуальным руководством местной прокуратуры согласовывается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в селе на Николаевщине двое товарищей зарезали собутыльника и оставили возле дороги.