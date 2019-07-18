В Южноукраинске оштрафуют агитатора, который раздавал прохожим чашки с символикой партии Вакарчука

В Южноукраинске полицейские составили два административных протокола за нарушение избирательного законодательства.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Участковые офицеры во время отработки улиц задокументировали, что мужчина распространяет агитационную продукцию с нарушениями.

«Местный житель раздавал прохожим керамические чашки с изображением логотипа одной из политических партий и данных о кандидате, который баллотируется в Верховную Раду Украины, а также материалов предвыборной агитации, в которых отсутствовали сведения о тираже, учреждении, которое осуществило печать, ответственных за выпуск», - сообщили в полиции.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», на чашках были агитационные надписи за партию «Голос».

Напомним, что ранее в Николаеве группа молодчиков стала стрелять по парням, забросавшим краской билборд с кандидатом Козырем.