На Херсонщине в полицию сообщили, что нетрезвый водитель «гоняет» по дорогам – его нашли спящим в «Audi»

В Херсонской области в среду, 17 июля, патрульные, благодаря неравнодушным местным жителям, задержали водителя с признаками наркотического опьянения.

Об этом сообщают в патрульной полиции Херсонской области.

Оклоло 13:00 в полицию сообщили, что из Чернобаевки в направлении Херсона движется «Audi», за рулем которого находится человек в нетрезвом состоянии.

По словам неравнодушного местного жителя, автомобиль двигался на значительной скорости и наехал на отбойник. После чего водитель вышел из автомобиля, осмотрел повреждения и поехал дальше. Также мужчина добавил, что он вел себя неадекватно и, вероятно, находится под воздействием наркотиков.

Полицейские заметили указанный «Audi А3» припаркованным на Николаевском шоссе в Херсоне через несколько минут. На водительском сиденье спал человек. Однако очевидцы утверждали, что машина двигалась и за рулем находился именно этот человек.

Во время общения патрульные действительно заметили у него признаки наркотического опьянения. Водитель начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью, провоцировал драку с полицейскими, на замечания не реагировал. Поэтому инспекторы задержали его и доставили в Херсонский отдел полиции. Там 35-летний житель Чернобаевки в установленном законом порядке отказался проходить осмотр в медицинском учреждении, также у него не было водительского удостоверения.

На нарушителя патрульные составили админматериалы по статье 126 («Управление без соответствующих документов»), статье 130 («Управление в состоянии опьянения»), статье 173 («Хулиганство») и статье 185 («Неповиновение требованию полицейского») КоАП. Его автомобиль инспекторы эвакуировали на штрафплощадку.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине парня приговорили к трем годам тюрьмы за смертельное ДТП – он был без прав, но под каннабисом и алкоголем.