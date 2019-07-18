На Ровенщине задержали главу Рокитновской РГА во время получения $100 тысяч взятки

ГБР совместно с ГПУ и СБУ задержали главу Рокитновской РГА во время получения взятки в размере 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает первый заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко в Facebook.

Следователи установили, что чиновник, злоупотребляя своими служебными полномочиями, незаконно предоставил в аренду 486 гектар земли подконтрольному приватному предприятию.

Чиновник обманул предпринимателя, убедив того что получить право аренды на землю он может только заплатив 300 тысяч долларов. По итогам, глава Рокитновской РГА получил от предпринимателя 110 тысяч долларов.

«Но это не единственное нарушение закона со стороны чиновника. Дело в том, что предоставлять землю в аренду он на тот момент уже не имел права по закону. С января 2019 эти полномочия были переданы сельским советам. Чиновника взяли с поличным, как раз когда он получал второй транш неправомерной выгоды в сумме 100-а тысяч долларов.» - говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника Березанского отделения полиции за вымогательство и получение неправомерной выгоды.