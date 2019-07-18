На Полтавщине СБУ задержала экс-сотрудника МВД, который работал на спецслужбы РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Украины, который работал на ФСБ России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

Спецслужбы установили, что житель Полтавской области, бывший работник органов МВД Украины, был завербован в 2014 году на материальной основе на территории временно аннексированного Крыма.

«Злоумышленник выполнял задания российской спецслужбы через личные связи и осуществлял сбор разведывательной информации о деятельности военных частей, национально-патриотических движений на Полтавщине. Он также передавал кураторам списки мобилизационного резерва, а также добровольцев и волонтеров региона, которые принимали участие в АТО/ООС»,- сообщает СБУ.

Отмечается, что собранные материалы агент пересылал через отработанные сотрудниками ФСБ РФ каналы электронной связи, а также во время личных встреч с кураторами на территории АР Крым и РФ.

Следователи СБУ объявили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Очакове контрразведка СБУ 20 декабря 2018 года задержала руководителя местной агентурной сети российских спецслужб. В СБУ подчеркнули, что 57-летний задержанный является капитаном 1-го ранга ВСУ в запасе и у него также нашли российское гражданство. В результате прокурор Главной военной прокуратуры заключил с Ломако сделку о признании виновности, которую суд утвердил, тем самым назначив ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.