Оперативники задержали жителя Ивано-Франковской области, который в Николаеве убил своего отца в съемной квартире, а потом уехал в родной город

Полицейские задержали уроженца Ивано-Франковской области, которые приехал в Николаев навестить отца и убил его на съемной квартире.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Сообщение об обнаружении в квартире дома по улице Чкалова тела мужчины с признаками насильственной смерти поступило в Заводской отдел полиции утром 13 июля.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, руководство отдела полиции и оперативники Управления уголовного розыска областного главка полиции, где их ожидал заявитель - 30-летний владелец квартиры.

Мужчина сообщил правоохранителям, что указанное помещение он несколько дней назад сдал в аренду 48-летнему пострадавшему. По договоренности арендатор должен был освободить квартиру еще несколько дней назад, но после неудачных попыток выйти с ним на связь, владелец лично пришел все выяснить.

Из-за отсутствия дубликата ключа хозяин заглянул в окно и увидел на полу тело клиента без признаков жизни.

По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что погибшему были нанесены многочисленные тяжелые телесные повреждения туловища.

Следователи Заводского отдела полиции открыли уголовное производство по признакам части 2 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»), а оперативные сотрудники начали комплекс мероприятий по установлению причастного к тяжкому преступлению лица.

Полицейские установили, что к указанному уголовному преступления причастен 24-летний сын потерпевшего, житель Ивано-Франковской области.

Известно, что злоумышленник приехал в Николаев навестить отца, который и арендовал сыну жилье, где в разгаре словесного конфликта во время употребления алкоголя, мужчина руками и ногами нанес отцу несовместимые с жизнью телесные повреждения.

Когда мужчина перестал подавать признаки жизни, преступник лег отдыхать, а утром покинул квартиру и вернулся в родной город, где его разыскали и задержали оперативники.

По согласованию с прокуратурой задержанному уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Суд принял ходатайство следователя и избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Напомним, 2 апреля на мусорной свалке обнаружили ноги и внутренние органы женщины. Позже стало известно, что полиция установила личность погибшей женщины, останки тела которой нашли на свалке возле Николаева, а также задержали ее возможного убийцу. Подозреваемым в убийстве женщины, чье расчлененное тело нашла на свалке под Николаевом, оказался ее 35-летний сын, гражданин Российской Федерации. Позже стало известно, что мужчина убил свою мать на почве денежного долга. В полиции сообщили, что убийца «гуглил», как расчленить тело.