НАБУ проводит обыски в спортклубе Порошенко и в фирме его соратника по делу о поставках автомобилей в Минобороны по завышенным ценам

В пятницу, 19 июля, сотрудники НАБУ приехали проводить обыски элитного спортклуба «5 элемент», принадлежащего экс-президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщает Telegram-канал УП. Off the record.

Однако, детективов не пускают в помещение. Причина – там находится приемная нардепа.

В свою очередь Telegram-канал THE NEWSROOM сообщает, что сотрудники НАБУ пришли в рамках расследования дела Укроборонпрома. Им нужно попасть в два помещения. Последние находятся под охраной молодых людей спортивной внешности.

Сообщается, что в одном из помещений – приемная депутата Алексея Порошенко, в другом – Почетное консульство Сейшеловых островов, которое возглавляет Олег Гладковский.

Добавим, что в «5 элементе» находится и главный офис Петра Порошенко. Детективы ждут свой спецназ.

Обновлено 11:44 В НАБУ подтвердили, что проводят обыски в спортклубе Порошенко. Следователи проводят обыски по делу растрат государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют обыски в помещениях ОАО «Автомобильная Компания «Богдан Моторс», в т.ч. в клубе «5 элемент». Следственное действие санкционирована и проводится в ходе расследования растраты государственного имущества в особо крупных размерах должностными лицами Минобороны Украины и Генштаба ВСУ Украины, в 2015-2018 гг, по мнению следствия, незаконно внесли в государственный оборонного заказа специальный автомобильный транспорт и осуществили его закупку по завышенным ценам. Предварительная правовая квалификация ч. 5 ст. 191 УК Украины», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

Как известно, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.

Отметим, что Гладковский-младший он назвал расследование оборонного скандала фейком и пообещал назвать фамилии людей, которые за этим стоя.

11 марта журналисты Bihus.Info опубликовали завершающую часть расследования о хищениях в оборонной сфере. В новой порции переписок между фигурантами скандала обсуждаются суммы взяток, которые «заносятся» в СБУ, военную прокуратуру и налоговую за закрытие дел по скандальной фирме «Оптимумспецдеталь». Фигурирует в фильме и НАБУ, но у бюро оказалась особая роль.

Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Позже стало известно, что фигурант журналистского расследования о хищениях в украинской оборонной сфере Андрей Рогоза выплатил государству 26,6 миллиона гривен после того, как ему предъявили обвинения в неуплате налогов.