На Днепропетровщине задержали банду, взорвавшую банкомат – за два дня до этого их лидера выпустили под залог за ограбление банка

В Днепропетровской области ночью в пятницу, 19 июля, бандиты подорвали банкомат и украли деньги. За два дня до этого их отпустили под залог из СИЗО за ограбление банка.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Так, суд Запорожской области за ограбление банка освободил из-под стражи лидера банды под залог в сумме 80 тысяч гривен.

Уже сегодня ночью в Днепропетровской области он со своей бандой путем подрыва ограбил банкомат.

«Но благодаря профессиональным действиям криминальной полиции Днепра ночью мы еще раз их задержали. Какие же именно профессиональные действия? Это оперативники по крупицам собирали информацию, сидели в засаде, ждали, чтобы этих гадов взять с неопровержимыми доказательствами. И чтобы что? А чтобы в дальнейшем другой суд их отпустил. В одной европейской стране полицейские так не работают, чтобы не благодаря, а вопреки. Спасибо нашим украинским полицейским, пока есть такие профессионалы, мы будем побеждать вопреки всему», - написал Аброськин.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш арестовали шестерых украинцев, которые взламывали банкоматы.