На Луганщине суд приговорил двух работников «избирательной комиссии», участвовавших в «референдуме» 2014 года

Попаснянский районный суд Луганщины приговорил двух жителей Горского к 5 годам лишения свободы условно за участие в проведении «референдума» в поддержку создания «Луганской народной республики» в 2014 году.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Суд признал двух жителей Горского виновными в том, что в мае 2014 года они выполняли функции так называемой «избирательной комиссии». В их обязанности входило: оформление списков «избирателей», выдача местным жителям «бюллетеней» для голосования и вместе с остальными членами «комиссии» совершение подсчета голосов.

Во время досудебного расследования подозреваемые полностью признали свою вину в совершении инкриминируемого им уголовного преступления искренне раскаялись, активно способствовали раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ними и прокурором заключено соглашение о признании виновности, которые с обвинительным актом направлено в суд.

По результатам судебного рассмотрения Попаснянским районным судом Луганской области организаторы «референдума» признаны виновными и осуждены к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

Напомним, предпринимателю из Луганска, который финансировал пророссийскую террористическую организацию «ЛНР», суд назначил штраф в размере 425 тысяч гривен. А Луганский экс-нардеп от «Партии регионов» Владимир Струк, который в 2014 году поддержал террористов, теперь баллотируется в Верховную Раду.