Полиция вызвала на допрос нардепа Пономарева по делу об убийстве «Сармата»

Виталий Олешко В пятницу, 19 июля, около 9.00 народному депутату Александру Пономареву полицейские вручили повестку о вызове для дачи показаний по делу об убийстве ветерана АТО, общественного деятеля Виталия Олешко (Сармата).

Об этом написал в Facebook нардеп Мустафа Найем.

Пономареву предложили 20 июля явиться в Главное следственное управление Национальной полиции. Пономарев не единственный парламентарий, который может иметь отношение к преступлению.

«По одной из версий следствия, Александр Пономарев вместе с еще одним народным депутатом Сергеем Валентировым (БПП) могут подозреваться в причастности к заказу убийства Виталия Олешко. Оба депутата на данный момент баллотируются по мажоритарным округам в Запорожье от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Александр Пономарев, соответственно, по 78-му округу, а Сергей Валентиров по 81-му округу... Мы вряд ли их остановим на пути к мандату. Но, как уже бывший член временной следственной комиссии по делу Гандзюк, я приложу максимум усилий, чтобы в следующем составе парламента к ним было максимум внимания со стороны общественности и коллег», – отметил Найем.

Как известно, 31 июля в Бердянске неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя - бывшего бойца «Донбасса» Виталия Олешко. От полученных ран Олешко скончался. Позже полиция сообщила о задержании пятерых подозреваемых в убийстве экс-бойца «Донбасса» Олешко. 3 августа суд арестовал все подозреваемых в убийстве «Сармата». В декабре 2018 года в полиции заявили о задержании заказчика убийства «Сармата».

Напомним, 7 февраля 2018 года нардеп Пономарев во время ссоры с журналистами «Цензор.нет» и «Каменяри-инфо» в кулуарах Верховной Рады отобрал у них телефоны.