НАБУ провело обыски по делу «Роттердам+» в компании, близкой к Порошенко и Гонтаревой

Детективы Национального антикоррупционного бюро в пятницу, 19 июля, проводят обыски в центральном офисе инвестиционной компании ICU в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Обыск проводится в рамках уголовного дела по факту нарушения при закупках по схеме «Роттердам+».

«Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют санкционированные обыски в офисе финансовой группы компаний (в Киеве), задействованной в реализации так называемой формулы "Роттердам+", которая, в свою очередь, является предметом досудебного расследования детективов НАБУ. Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 364 УК Украины. Расследование особенностей внедрения и функционирования «Роттердам+» НАБУ осуществляет с марта 2017 года», - заявили в ведомстве.

В то же время непосредственно в инвестгруппе ICU заявили, что сейчас в офисе компании проходят обыски сотрудникам Национального антикоррупционного бюро Украины.

В компании утверждают, что обыски происходят несмотря на то, что ранее ICU полностью удовлетворила все запросы НАБУ на предоставление информации в рамках уголовного производства в отношении должностных лиц НКРЭКУ.

«Как законопослушная компания, ICU оказала полное содействие правоохранителям, в очередной раз предоставив все затребованные документы. Претензий со стороны правоохранительных органов касательно данных сделок в компанию не поступало», - сообщают в компании.

В данное время группа работает в штатном режиме, а текущий обыск расценивает не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет политический контекст.

Адвокат инвестгуппы Ирина Одинец сообщила, что с начала следствия детективы провели 21 выемку документов, а обыски проходят регулярно, последний был в июне у членов Комиссии.

Инвестгруппа ICU - независимая финансовая группа, предоставляющая брокерские услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, была засова на в 2006 году. В 2007-2014 годах председателем совета директоров группы ICU была Валерия Гонтарева. В 2014 году после назначения председателем Национального банка Гонтарева продала свою долю в компании.

Собственниками группы являются ее топ-менеджмент Макар Пасенюк и Константин Стеценко, которым принадлежит 45 % и 44,99% акций. Еще 9,99% принадлежат экс-министру энергетики и угольной промышленности Владимиру Демчишину.

Как отмечало «Новое время», Макар Пасенюк провел в интересах Петра Порошенко ряд важных финансовых соглашений, многие из которых стали причиной крупных скандалов. В частности, по данным издания, он был причастен к скупке евробондов и долгов энергетической компании ДТЭК миллиардера Рината Ахметова.

В частности, в начале 2018 года Соломенский райсуд Киева предоставил НАБУ доступ к документам ICU Investment Management Ltd. относительно покупки в интересах любых лиц евробондов ДТЭК в период с марта 2015 года по апрель 2016 года и их продаже с апреля 2016 до конца 2017 года. Детективы установили, что компании ICU Investment Management Ltd., CIS Opportunities Fund SPC Ltd. и Global Opportunities Fund SPC Ltd., входящих в группы ICU, в период с сентября 2015 года по май 2016 года на Ирландской фондовой бирже осуществляли покупку ценных бумаг, эмитентом которых является DTEK Finance plc. По данным НАБУ, после принятия НКРЕКП Порядка формирования прогнозной ОРЦ электроэнергии (формулы «Роттердам+») стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК выросла на 60%.

«Это позволило неустановленным лицам, в интересах которых действовала НКРЕКП, получить сверхприбыль», - отмечается в материалах НАБУ.

В ICU опровергают все обвинения и заявляют, что все сделки были рыночными и осуществлены в полном соответствии с законодательством.

Напомним, 19 июля НАБУ провело обыски в спортклубе Порошенко и в фирме его соратника по делу о поставках автомобилей в Минобороны по завышенным ценам.