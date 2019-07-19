Поставят ли нам газовые счетчики? - в этом вопросе разобрался кандидат в нардепы Анатолий Дворник

«Поставят ли нам газовые счетчики?», «Как скоро?», «Будет ли это бесплатно или придется платить из своего кармана?» - это одни из тех вопросов, с которыми жители Ингульского и Корабельного районов обращались на встречах к кандидату в народные депутаты Украины Анатолию Дворнику.

Об этом сообщили в пресс-службе кандидата.

Чтобы разобраться в этом вопросе и успокоить своих избирателей, Анатолий Дворник решил прояснить вопрос непосредственно у руководителя ПАО «Николаевгаз» Сергея Щербакова.

- Сегодня, когда в стране нынешняя власть устроила тарифный геноцид, наличие счетчика – отличная возможность не переплачивать и рассчитываться за природный газ согласно реальным объемам его потребления. Главным приоритетом нашей политики в сфере тарифов является снижение тарифов на газ для населения Украины в 3800-4000 гривен за тысячу кубометров и установление справедливых субсидий, - отметил Анатолий Дворник.

Жителям Ингульского и Корабельного районов на сегодняшний день должны установить порядка 14 тысяч индивидуальных приборов учета. Коммерческий директор «Николаевгаза» Сергей Щербаков отметил, что в месяц в среднем получается поставить до 300 счетчиков.

- Зачастую, особенно сейчас, в летний период, многие жители отсутствуют дома, попасть стопроцентно ко всем наши работники не могут, - отметил Сергей Щербаков.

Многие дома уже создали ОСМД, некоторые обслуживаются ЖЭКами. Помочь в решении проблемы установки счетчиков мог бы прямой контакт между этими организациями и «Николаевгазом». Именно в этом и постарался помочь кандидат в народные депутаты Украины Анатолий Дворник.