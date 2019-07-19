Группа компаний «Мотор Сич» два года финансировала боевиков «ДНР», - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний «Мотор Сич», которая в течение двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной «Донецкой народной республики».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что должностные лица обособленного подразделения группы – «Снежнянский машиностроительный завод», который расположен на временно оккупированной территории Донецкой области, при осуществлении хозяйственной деятельности разработали и реализовали механизм проведения бестоварных операций с субъектами предпринимательской деятельности, расположенными на территории Украины, РФ и так называемой «ДНР».

«В результате сделки в «Центральный республиканский банк ДНР» поступали платежи «Снежнянского машиностроительного завода» в виде уплаты непредвиденных действующим украинским законодательством, так называемых «налогов и других обязательных платежей», - говорится в сообщении.

Так, сотрудники СБУ задокументировали, что за 2015 год «Снежнянский машиностроительный завод» уплатил в бюджет «ДНР» более 32 млн российских рублей. Завод также осуществлял передачу на безвозмездной основе товарно-материальных ценностей для нужд так называемого «Министерства доходов и сборов Донецкой народной республики», через которое непосредственно финансировались незаконные вооруженные формирования боевиков.

«Следователи Службы безопасности Украины объявили подозрение директору и начальнику финансового отдела «Снежнянский машиностроительный завод» в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины», - проинформировали в спецслужбе.

Так, сейчас идет досудебное следствие для установления всех других лиц, причастных к финансированию террористической деятельности.

Напомним, в Киеве за финансирование терроризма задержали сына владельца Луганского водочного завода – у него нашли удостоверения участника войны за РФ и бойца ЛНР.