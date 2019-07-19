В Николаеве арестовали с залогом подозреваемого в изготовлении и продаже амфетамина – его клиентом была врач-стоматолог

В Николаеве суд арестовал с возможностью внесения залога 27-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Николаева.

Как известно, 15 июля сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с Управлением стратегических расследований ГУНП в Николаевской области и спецназом КОРД задержали двух человек, которые на даче изготовляли амфетамин, а потом сбывали этот наркотик. В число группы входил и военнослужащий, у которого также нашли РПГ, гранаты, пистолет и патроны.

Согласно материалам ходатайства об избрании меры пресечения, подозреваемый изготовил и сбыл местной жительнице амфетамин. Гражданка приобрела наркотик для оперативной закупки и добровольно выдала психотропное вещество правоохранительным органам.

Прокурор в обоснование ходатайства указывал на возможность подозреваемого скрываться от следствия и суда, влиять на свидетелей, совершить другое уголовное преступление.

Адвокат отмечал, что риски необоснованные, ничем не подтверждаются, и просил выбрать более мягкую меру пресечения.

Сам подозреваемый не отрицал факт сбыта амфетамина. При этом он уверял, что заказал его через Интернет и продал потом по просьбе своей знакомой – врача одной из стоматологических клиник Ингульского района в Николаева. Он просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Исследовав материалы ходатайства, следственная судья Светлана Скрипченко постановила избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 сентября с возможностью внесения залога в сумме 160 тысяч 560 гривен.

Напомним, как в Николаеве ГБР по подозрению в употреблении тяжелых наркотиков задержало троих сотрудников налоговой милиции. В ГФС отрицают задержание их сотрудников.