Ночью в Николаеве неизвестный напал на женщину и украл сумку – полиция разыскивает злоумышленника

Ночью в пятницу, 19 июля, в Центральном районе Николаева неизвестный мужчина ограбил местную жительницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Сообщение о преступлении поступило около 00:10 в Центральный отдел полиции. Женщина рассказала правоохранителям, что несколько минут назад, когда она возвращалась домой с работы, и шла по улице Террасной, неизвестный, применив к ней физическую силу, отобрал сумку с личными вещами и кошельком.

Приметы: на вид 30 лет, рост около 190 см, среднего телосложения. Был одет в: темную кофту с капюшоном, темные брюки, на ногах белые носки и коричневые кроссовки с белой подошвой.

Сведения об указанном событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 186 Уголовного Кодекса Украины («Грабеж») и начали расследование. Согласно санкции указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Следственные действия продолжаются.

Полицейские устанавливают личность злоумышленника и место его нахождения, и обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют информацией, полезной для следствия, сообщить ее в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8 или по телефонам (0512) 53-12-71 и 102.

Напомним, что 12 июля оперативники задержали ранее судимого мужчину, который ограбил дом адвоката в одном из поселков Новоодесского района. Злоумышленник перед тем, как совершил преступление, сделал селфи, а потом при попытке сбежать растерял награбленное.