Скандальный соратник Порошенко уехал за границу и проигнорировал допрос в НАБУ

Президент корпорации «Богдан», экс-замсекретаря СНБО Олег Гладковский отказался прийти 19 июля в НАБУ для дачи показаний в качестве свидетеля.

Об этом сообщает пресс-служба корпорации «Богдан».

В пресс-службе отметили, что Гладковский проинформировал НАБУ о причинах своей неявки — он находится за границей. Помимо этого было отмечено, что президент корпорации не отказывается от дачи показаний и готов явиться в НАБУ сразу же после своего возвращения в страну.

По информации источника Интерфакс-Украина, Гладковского хотят допросить в рамках расследования уголовного производства о коррупции в госконцерне «Укроборонпром», однако у него эту информацию опровергли со ссылкой на официальную повестку на 19 июля для дачи показаний в качестве свидетеля.

Как известно, ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.

Отметим, что Гладковский-младший он назвал расследование оборонного скандала фейком и пообещал назвать фамилии людей, которые за этим стоя.

11 марта журналисты Bihus.Info опубликовали завершающую часть расследования о хищениях в оборонной сфере. В новой порции переписок между фигурантами скандала обсуждаются суммы взяток, которые «заносятся» в СБУ, военную прокуратуру и налоговую за закрытие дел по скандальной фирме «Оптимумспецдеталь». Фигурирует в фильме и НАБУ, но у бюро оказалась особая роль.

Игорь Гладковский, сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Позже стало известно, что фигурант журналистского расследования о хищениях в украинской оборонной сфере Андрей Рогоза выплатил государству 26,6 миллиона гривен после того, как ему предъявили обвинения в неуплате налогов.