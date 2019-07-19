СБУ задержала чиновника Минобороны, планировавшего поставить в ВСУ 180 тонн некачественных консервов

Коммерческая фирма поставила почти 180 тонн некачественных мясных консервов для Вооруженных сил Украины, после чего их планировали использовать в питании военных в районе проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, для формирования «Неприкосновенного запаса продовольствия» ВСУ коммерческая структура поставила почти 180 тонн мясных консервов общей стоимостью более 15 млн гривен.

Отмечается, что после установки непригодности поставленной партии продуктов к употреблению, для избежания ответственности должностные лица ВСУ вступили в сговор с предпринимателем для замены консервов на качественные.

«В то же время непригодные для употребления консервы чиновники планировали использовать для питания личного состава ВСУ, в частности в районе проведения операции объединенных сил», - заявили в СБУ.

Сообщается, что сейчас продолжаются следственные действия на территории военных частей ВСУ, в офисных и складских помещениях коммерсантов причастных к противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

За совершение подобного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Госбюро расследований расследует уголовное производство относительно закупки крупной партии бронежилетов, которые простреливаются; комплектов военной формы, которая не соответствует техническим требованиям; палаток, которые не могут быть использованы по назначению. Также не соответствует техническим требованиям другая продукция, закупленная для ВСУ (спальные мешки, рюкзаки, чехлы на шлемы). По этому делу провели около 40 обысков, в том числе у советника экс-Президента Украины Юрия Бирюкова, а также у николаевца Дмитрия Марченко - начальника Главного управления развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ.

Позже ГБР опубликовали фрагменты аудиозаписей разговоров высокопоставленных чиновников Минобороны по делу о закупке бракованных бронежилетов.

Отметим, тесть экс-чиновника Минобороны во время закупки некачественной формы приобрел семь квартир и им занялись детективы НАБУ.