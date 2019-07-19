В Киеве задержали россиянина, который продавал поддельную валюту

Прокуратура Киева выдвинула подозрение фальшивомонетчику, который сбыл поддельной валюты на сумму свыше 210 тысяч гривен.

Об этом сообщает на Facebook пресс-служба столичной прокуратуры.

Сообщение о подозрении в хранении и сбыте поддельной иностранной валюты предъявлено 31-летнему гражданину Российской Федерации.

Досудебное расследование установило, что фальшивомонетчик разместил объявление на сайте, чтобы продавать свою «продукцию». На объявление откликнулся мужчина, пожелавший обменять валюту по привлекательному курсу.

16 июля жертва и фальшивомонетчик встретились в салоне автомобиля «Nissan TIIDA». Злоумышленнику удалось обмануть потерпевшего, сбыв ему поддельные 600 евро за 17400 гривен.

Вскоре гражданин России был задержан сотрудниками полиции. У него изъяли 20 штук поддельных купюр номиналом 200 евро.

Кроме того, следствие установило еще 3 преступных эпизода сбыта злоумышленником поддельной валюты, в ходе которых пострадавшие потеряли 199 000 гривен.

Фальшивомонетчику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 115 000 гривен.

Санкция статьи 199 чч. 1 и 2, по которой предъявили подозрение злоумышленнику, предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве задержали мошенника, который выманил у пенсионерки ₴14 тысяч за «помощь» соседу после ДТП.