После визита Президента силовики взялись за мэрию Борисполя – заместителя городского головы задержали за взятку

Вице-мэра Борисполя и чиновников местного городского совета подозревают в организации преступной схемы по вымогательству и получению взяток от бизнесменов за заключение договоров подряда на выполнение работ за бюджетные средства.

Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

«В дальнейшем неправомерная выгода заместителем Бориспольского городского головы распределялась между другими сотрудниками городского совета. В Бориспольском городском совете, а также по месту жительства должностных лиц провели обыски», - сообщили в Генпрокуратуре.

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook уточнил, что задержали с поличным первого заместителя мэра Борисполя и директора коммунального предприятия Бориспольского городского совета, которые требовали и получили от предпринимателей 60 тысяч гривен. Также он опубликовал видео, как чиновники считают деньги.

Согласно сайту горсовета Борисполя, первого заместителя мэра зовут Николай Корнийчук.

Напомним, что ранее Зеленский спросил у мэра Борисполя, почему очистка озер за 17 миллионов не дала результата.