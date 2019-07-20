В Южноукраинске украли партийный инвентарь, который агитаторы оставили на ночь без присмотра

В Южноукраинске неизвестные украли имущество двух политических партий.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию обратились представители штабов двух политических партий с заявлениями о похищении инвентаря: раскладных столов, металлического каркаса для палатки, полотен с логотипами партий, который они использовали во время распространения агитационной продукции.

Около 19:00 17 июля агитаторы оставили это имущество под лестницей в помещении по проспекту Независимости, которое сдается под офисы, а утром следующего дня обнаружили его отсутствие. Полиция открыла уголовные производства по части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины («Кража»).

Напомним, что ранее в Николаеве напали на агитаторов одной из партий.