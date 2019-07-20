В селе на Николаевщине мужчина заколол ножом свою жену

В Баштанском районе Николаевской области нетрезвый пенсионер заколол ножом свою жену.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В пятницу, 19 июля, около 22:10 сельский голова сообщила в полицию, что вечером местные жители увидели, как их пьяный 68-летний сосед ходит в окровавленной одежде по улице и кричит о том, что убил свою сожительницу. Убедившись в том, что 59-летняя соседка не подает признаков жизни, жители села вызвали милицию и медиков.

На месте происшествия полицейские выяснили, что на теле женщины есть проникающие ножевые ранения в область груди и живота. Аналогичные ранения были обнаружены и у нетрезвого мужчины. Для установления окончательной причины смерти женщины её тело направили на СМЭ. Из дома супругов сотрудники полиции изъяли и отправили на исследование нож.

Сейчас мужчина находится в медицинском учреждении, его состояние врачи расценивают как тяжелое. По данному факту следователи Баштанского отдела полиции начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины, что наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ведется следствие.

Ранее сообщалось, что николаевский апелляционный суд облегчил наказание женщине, убившей сожителя сковородкой – виной тому стала его печень и алкоголь.