На Виннитчине женщина ворвалась в стоматологию с пистолетом и топором – работнице пришлось выпрыгивать из окна

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Кадр из фильма «Сияние»
В селе Агрономичное Винницкой области в субботу, 20 июля, женщина напала с пистолетом и топором на работницу стоматологии.

Об этом сообщает Vinnytsianews.

Так, в стоматологический кабинет ворвалась женщина средних лет с топором и пистолетом. Она напала на одну из сотрудниц кабинета, выстрелив в неё.

По предварительной информации, женщина получила ранение и закрылась в одной из комнат. Тогда нападавшая начала выбивать дверь топором.  После этого работница стоматологии выпрыгнула из окна.

Женщину задержали местные жители и передали полиции. О мотивах нападения пока не известно.

Ранее сообщалось, что жительница Николаевщины убила топором своего сожителя и пыталась переложить вину на соседа.

Мила Волкова

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