На Виннитчине женщина ворвалась в стоматологию с пистолетом и топором – работнице пришлось выпрыгивать из окна

Кадр из фильма «Сияние» В селе Агрономичное Винницкой области в субботу, 20 июля, женщина напала с пистолетом и топором на работницу стоматологии.

Об этом сообщает Vinnytsianews.

Так, в стоматологический кабинет ворвалась женщина средних лет с топором и пистолетом. Она напала на одну из сотрудниц кабинета, выстрелив в неё.

По предварительной информации, женщина получила ранение и закрылась в одной из комнат. Тогда нападавшая начала выбивать дверь топором. После этого работница стоматологии выпрыгнула из окна.

Женщину задержали местные жители и передали полиции. О мотивах нападения пока не известно.

Ранее сообщалось, что жительница Николаевщины убила топором своего сожителя и пыталась переложить вину на соседа.