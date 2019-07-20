В Николаеве соратнику Титова подложили бомбу во двор дома – полиция подозревает, что это покушение на убийство

Борис Серафимов - в центре фото В Центральном районе Николаева утром 20 июля возле двора дома 36-летнего местного жителя обнаружили предметы, которые могут быть взрывоопасными.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Устройства около 10:00 обнаружил родственник мужчины. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, следователи Следственного управления, оперативники уголовного розыска и специалисты взрывотехнической службы.

«Найденные предметы, похожие на взрывоопасные, взрывотехники изъяли для обезвреживания», - сообщили в полиции.

По данному факту начато уголовное производство о покушении на умышленное убийство. Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

Обновлено в 16:22. Как стало известно «Преступности.НЕТ», бомбу подложили под дом известного в определенных кругах Бориса Серафимова. По версии прокуратуры Николаевской области, Серафимов входит в состав «преступной группировки» Михаила Титова – николаевского бизнесмена с криминальным прошлым.

По предварительным данным, в изъятой бомбе была взрывчатка мощностью около 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Сама бомба должна была взорваться после дистанционного сигнала, но этого не произошло. Предполагается, что она могла не сработать, либо киллер не подал этот сигнал. Самого Серафимова, по имеющейся информации, сейчас нет в городе.

Напомним, что в 2017 году СБУ задержала Михаила Титова и еще четырех человек, в том числе Бориса Серафимова. Последний пробыл под стражей до января 2018 года.