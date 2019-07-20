В Николаеве в лимане нашли тело мертвого мужчины

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В Корабельном районе Николаева 20 июля в акватории Бугского лимана нашли тело мертвого 43-летнего мужчины.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Тело нашли на расстоянии в три метра от берега. На место выехал дежурный караул 5 Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели достали погибшего и транспортировали тело на берег.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Напомним, что ранее на Николаевщине в пруду нашли тело утонувшего пастуха.

Вадим Богданов

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