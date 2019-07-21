Николаевец возмутился, что в поезде ему дали влажное белье – в депо объяснили, что простыни мокрые из-за конденсата

В поезде «Николаев-Ровно», который идет в том числе в Киев, пассажиру выдали влажное постельное белье.

Об этом сообщается в письме николаевца Виталия, которое пришло на почту «Преступности.НЕТ».

Николаевец написал жалобу, получил на нее ответил, но он недоволен, что «Укрзалізниця» не сообщила, как будет исправлять ситуацию.

«А цену после президентских выборов значительно на билеты подняли. Видно коррупция и беспредел полностью уже захлестнули «Укрзалізницю», - сообщил николаевец.

В ответе «Укрзалізниці», а точнее пассажирского депо станции Николаев говорится, что летом количество пассажиров увеличилось, и работникам прачечного комплекса приходится за смену вместо 3,8 тысяч комплектов белья стирать до 6 тысяч комплектов.

«В связи с большим оборотом постельного белья для экипировки пассажирских вагонов, белье пакуется в пакеты напрямую и гладильного цеха, в горячем состоянии, из-за чего образовывается конденсат, что приводит к влажности белья. Данная ситуация сложилась из-за увеличения, на время летних перевозок, количества пассажирских поездов, которые формируются в производственном подразделении Пассажирское вагонное депо станции Николаев», - отмечено в ответе.

Представители депо извинились перед пассажиром за неудобства.

Напомним, что ранее пассажирка поезда «Николаев-Киев» возмутилась, что во время дождя вода затекала прямо в вагон.