Советницу главы Дарницкой РГА задержали за получение 650 тысяч гривен взятки

В Киеве 19 июля задержали советницу председателя Дарницкой РГА и ее сообщника, которые получили 650 тысяч гривен взятки.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Задержанная чиновница вступила в сговор и образовала коррупционную схему получения взяток от бизнесменов за предоставление антиконкурентных преимуществ для победы в процедурах закупок, проводимых Дарницкой РГА.

В ходе проведенных обысков у фигурантов дела изъяли тендерную документацию, «черновые» записи, печати подконтрольных предприятий, 60 тысяч долларов и 1160 евро.

Напомним, что ранее заместителя городского головы Борисполя задержали за взятку.