В метро Петербурга дагестанец порезал ножом двух глухонемых украинцев за то, что они не ответили на его вопрос

В Санкт-Петербурге, в ночь на субботу, 20 июля, уроженец Дагестана в вагоне метро на станции «Пушкинская» ударил ножом двух глухонемых украинцев, которые не ответили на его вопрос «Вы выходите?».

Об этом сообщает «Униан», ссылаясь на местное издание «Фонтанка».

Так, 36-летний мужчина, приехавший из Дербента, накинулся с 15-сантиметровым ножом на двух человек. Первого он ударил два раза, второго - один. Драку прервал 26-летний петербуржец.

«Я не видел, с чего всё началось. Понял, что произошло, только когда заметил колотые раны на пострадавших и кровь. До этого была неразбериха, ничего непонятно. Он просто выхватил нож и пырнул людей. Оружия в его руках никто, как и я, не заметил даже», – вспоминает Андрей, который вместе с выбившим нож молодым человеком держал буйного пассажира до прибытия полиции.

Свидетель события Андрей вспоминает, что молодому человеку удалось схватить нападавшего за руку в тот момент, когда та была отведена назад, и заломил за спину, после чего выбил нож. По его словам, от дагестанца отчётливо пахло алкоголем.

По предварительной информации, уроженец северокавказской республики спросил у двух глухонемых, выходят ли они на «Пушкинской». Не услышав ответа, мужчина решил, что его игнорируют, после чего напал с ножом.

Пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в Мариинскую больницу. Нападавшего задержали. Известно, что дагестанец приехал в Санкт-Петербург в 2016 году, дома у него остались супруга и ребенок. Он работал на стройке, но уволился оттуда за неделю до происшествия. Также он был фигурантом уголовного дела за аналогичное преступление. Против него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Напомним, как 25 апреля, в Николаеве мужчина ограбил девушку и порезал ножом молодых людей, которые его задержали.