У Зеленского заявили о раскрытии схемы, по которой силовики вымогают деньги у бизнесменов

Глава Национального инвестсовета Давид Арахамия заявил о раскрытии схемы, по которой правоохранительные органы требуют взятки от крупных компаний.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«За последние несколько недель собрал уже десяток случаев обращений по аресту счетов крупных компаний. Схема работает как под копирку. Участники: СБУ, ГПУ, ДБР, ДФС в разных комбинациях. Суть схемы простая - обвинить в «признаках фиктивности» и через суд наложить аресты на все счета. Как правило арест происходит в разгар сезона и бизнесмен становится перед выбором: - судиться и получить снятие ареста через 2-3 месяца, проср*в сезон. - договориться с обвинителями и «порешать», – пишет Арахамия.

Как сообщает глава Нацинвестсовета, он намерен в ближайшее время выработать механизм противодействия.

«В связи с этим, прошу вас о помощи, если вы знаете недавние (2-3 месяца) случаи, скиньте мне информацию на david.braun@gmail.com», – отметил он.

Отметим, что 16 июля главный редактор «Преступности.НЕТ» Анатолий Чубаченко на свое странице в Facebook уже писал о подобной схеме, и привел пример недавнего задержания сотрудниками Николаевского терруправления Госбюро расследований двоих сотрудников налоговой милиции по подозрению в продаже амфетамина, которое в ГФС позже опровергли.

«Как оказалось, это задержание – просто одно из звеньев длинной цепочки событий, которые направлены на стремление одного ведомства подчинить себе второе ведомство ради незаконной наживы, - написал Анатолий Чубаченко.

«Чтобы обезопасить себя от возможности быть пойманным на горячем, сотрудники СБУ находили «слабые точки» у смежных ведомств, например, у налоговой милиции или таможни, и использовали эти «слабые точки», чтобы склонить руководство этих ведомств к осуществленную незаконных схем», - рассказал он.



Напомним, 1 марта 2019 года сотрудники СБУ и полиции пришли с обыском на солнечную электростанцию фирмы «Восход Солар» в Березанке, которая принадлежит китайской госкорпорации CNBM. В компании заявили, что уголовное производство против них – это попытка криминализировать хозяйственный спор между «Восход Солар» в пользу «ФК «Веста». Также сообщалось, что китайская госкорпорация не будет инвестировать в Украину из-за рейдерства их СЭС на Николаевщине с помощью СБУ. После этого Зеленский пообещал китайским бизнесменам, что власти Украины будут защищать иностранные инвестиции

Ранее сообщалось, ЧП «Захід» заявило, что его работу заблокировали «по указке СБУ, без оснований», из-за чего предприятие несёт убытки. В компании заявили, что уже «не первый день сталкиваются с шантажом со стороны сотрудников николаевских СБУ и таможни». В УСБУ Николаевщины назвали безосновательными претензии логистической компании.

Сначала работники фирмы митинговали возле управления СБУ Николаевской области, а потом перешли под здание таможни.

Напомним, ранее о «наезде» со стороны СБУ заявили в организации «NikPokerSport», которая открыла в Николаеве клуб спортивного покера, и в компании «Восход Солар», которая владеет солнечной электростанцией в Березанском районе Николаевской области.