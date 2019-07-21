Ночью в Николаеве угнали «Lexus» спецпорта «Ника-Тера», на котором в свое время ездил губернатор Круглов

В ночь с субботы на воскресение, 21 июля, в центре Николаева неизвестные угнали автомобиль «Lexus LX 570» (2010 год выпуска, госномер ВЕ7700АТ), который принадлежит «Морскому специализированному порту Ника-Тера».

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в полиции.

Преступление произошло около 02:00, автомобиль находился возле одного из ресторанов, расположенных в центре Николаева.

На данный момент полиция занимается поисками автомобиля.

Стоит отметить, что в бытность главой Николаевской ОГА на этом автомобиле ездил Николай Круглов. Тогда, по его словам, этот автомобиль «Ника-Тера» отдала в аренду Николаевской ОГА. Сейчас на этом автомобиле передвигается руководство «Ника-Теры».

Напомним, 6 июля ночью в Ингульском районе Николаева неизвестные угнали элитный кроссовер «Lexus».