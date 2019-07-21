За сутки на Николаевщине произошел 21 пожар – в основном продолжают гореть открытые территории

В течение минувших суток, 20 июля, на территории Николаевской области зафиксировали 21 пожар.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 16 случаях происходили пожары на открытых территориях. Горела сухая трава, пожнивные остатки, кустарники, стерни, камыш на территории Вознесенского (2 пожара), Николаевского (4), Витовского (2), Березанского (1), Снигиревского (1), Новоодесского (1) районов области и в городе Николаеве (5).

Также пожарные потушили пожар частного жилого дома на улице Загородной в Первомайске и хозяйственных сооружений в селе Христофоровка Баштанского района и в селе Свободное, что на Вознесенщине.

На все вызовы обеспечено оперативное реагирование подразделений Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области. Всего в тушении привлекалось 16 единиц техники ГСЧС и 48 человек, также помощь оказывала добровольная пожарная команда и трактор с бочкой дочернего предприятия «Южное».

Напомним, как в Николаеве спасатели вывели женщину из квартиры, в которой случился пожар.