На Николаевщине мужчина ударил оппонента стеклянной бутылкой по голове – пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали

В Николаевской области мужчина во время ссоры ударил оппонента по голове бутылкой, чем нанес тяжелые травмы пострадавшему.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

20 июля в полицию поступило сообщение о госпитализации 35-летнего жителя одного из сел Березанского района, у которого медики диагностировали тяжелые травмы головы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции.

Правоохранители установили причастного к преступлению 22-летнего жителя соседнего поселка, с которым у пострадавшего возник конфликт у местного магазина. Словесная перепалка между мужчинами переросла в драку, в ходе которой злоумышленник схватил пустую стеклянную бутылку и ударил ею по голове заявителя.

По данному факту следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 122 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное средней тяжести телесное повреждение»), что наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Продолжается следствие. Назначено проведение экспертиз, по результатам которых полицейскими будут приняты дальнейшие процессуальные действия, в частности, сообщение фигуранту производства о подозрении.

Напомним, что ранее пьяная жительница Житомира разбила о голову патрульного стеклянную бутылку.